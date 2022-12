PAZAP’ART « Elargir le champ » – « L’herbier » – Exposition de Lucy Skaer – Réseaux Avélia Talensac Talensac Talensac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Talensac Dans le cadre PAZAP’ART, la médiathèque de Talensac accueille l’exposition de Lucy Skaer du 11 janvier au 6 mars.

Lucy Skaer intitule une série de dessins The Green Man. Pour l’artiste écossaise, l’homme vert est une figure profondément irrationnelle, crachant des feuilles et des vignes à la place du langage.

Collection Frac Bretagne. Gratuit. mediatheque.talensac@orange.fr +33 2 99 09 35 65

