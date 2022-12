PAZAP’ART « Elargir le champ » – « Feuillage » – Exposition de Julie Bonnaud et Fabien Leplae – Réseaux Avélia Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Dans le cadre PAZAP’ART, la médiathèque Lagirafe accueille l’exposition de Julie Bonnaud et Fabien Leplae du 7 janvier au 8 février.

Ces artistes réalisent des dessins au fusain et pierre noire, jouant ainsi des contrastes. Le quotidien est l’ingrédient permettant de basculer dans une fiction où les plantes sont comme des héroïnes.

Collection FDAC Ille-et-Vilaine. Gratuit. contact@lagirafe-mediatheque.fr +33 2 99 07 94 92 Montfort-sur-Meu

