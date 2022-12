PAZAP’ART « Elargir le champ »- « Comice » – Exposition de Vincent-Victor Jouffre – Réseau Avélia Breteil Breteil Breteil Catégories d’évènement: Breteil

Ille-et-Vilaine Breteil Dans le cadre PAZAP’ART, la médiathèque La Cédille vous propose une exposition de Vincent-Victor Jouffe du 10 janvier au 7 mars.

Entre 1996 et 2006, à partir d’un événement modeste, le comice agricole de son canton d’origine, l’artiste a réalisé un ensemble d’images, riche de plus de 800 éléments photographiques et filmiques dont 25 seront exposés à la médiathèque.

Collection FRAC Bretagne. Gratuit. mediatheque@breteil.fr +33 2 99 06 09 89 Breteil

