Ille-et-Vilaine Dans le cadre PAZAP’ART, Le collectif Aie Aie Aie fait le tour des 8 communes de Montfort Communauté pour récolter un maximum de feuilles, d’herbes, de plantes et de fleurs. Mais pas n’importe lesquelles : celles en papier créées par les

habitants avec la complicité de 2 artistes : Vincent Menu et Charlotte Blin !

Pour participer à la création de cette collection unique, il suffit de passer lors d’un de leurs ateliers itinérants. De 7 à 107 ans. Gratuit. Sans inscription. Date d’ateliers itinérants

-samedi 28 janvier de 10h30 à 12h à la médiathèque de La Nouaye.

– mercredi 1er février de 15h à 17h à la médiathèque de Talensac.

– vendredi 3 février de 16h30 à 18h30 à la médiathèque de Pleumeleuc.

– samedi 4 février de 10h à 12h à la médiathèque de Saint-Gonlay

– samedi 4 février de 15 à 17h à la médiathèque d’ Iffendic

– mercredi 8 février de 15h à 17h à la médiathèque de Montfort

– mercredi 15 février de 15h à 17h à la médiathèque de Breteil

– 1er mars de 15h à 17h à la médiathèque de Bédée

