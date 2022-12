PAZAP’ART « Elargir le champ » – « Artistes de nature » – Exposition de livres d’artistes – Réseaux Avélia La Nouaye La Nouaye La Nouaye Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine La Nouaye Dans le cadre PAZAP’ART, la médiathèque Bouquinage à La Nouaye accueille une exposition de livres d’artistes du 11 janvier au 8 février.

Ces livres d’artistes invitent à porter un regard nouveau sur la nature et le paysage. Ils en révèlent les beautés cachées, nous font toucher du doigt à la fois sa fragilité et sa permanence. Diversité des formes, des couleurs et des textures, l’art et la nature ont en commun un formidable pouvoir créatif. Collection de la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine. Gratuit. bouquinage@lanouaye.fr +33 9 67 47 25 35 La Nouaye

