Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « voyage immobile » avec Muriel Bordie Talensac Talensac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Talensac

Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « voyage immobile » avec Muriel Bordie Talensac, 12 février 2022, Talensac. Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « voyage immobile » avec Muriel Bordie Talensac

2022-02-12 – 2022-02-12

Talensac Ille-et-Vilaine Talensac Atelier « voyage immobile » avec Muriel Bordier, dès 7 ans Les participants s’essayent au montage photographique sur le thème des vacances. Chaque enfant apporte des accessoires et reproduit un document photographique Samedi 12 février de 10h à 12h

Gratuit sur inscription à la médiathèque de Talensac culture@montfortcommunaute.bzh +33 2 99 09 35 65 Atelier « voyage immobile » avec Muriel Bordier, dès 7 ans Les participants s’essayent au montage photographique sur le thème des vacances. Chaque enfant apporte des accessoires et reproduit un document photographique Samedi 12 février de 10h à 12h

Gratuit sur inscription à la médiathèque de Talensac Talensac

dernière mise à jour : 2022-01-06 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Talensac Autres Lieu Talensac Adresse Ville Talensac lieuville Talensac Departement Ille-et-Vilaine

Talensac Talensac Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talensac/

Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « voyage immobile » avec Muriel Bordie Talensac 2022-02-12 was last modified: by Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « voyage immobile » avec Muriel Bordie Talensac Talensac 12 février 2022 ille-et-vilaine Talensac

Talensac Ille-et-Vilaine