Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « Thaumatrope » Bédée, 2 mars 2022, Bédée.

Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « Thaumatrope » Bédée

2022-03-02 11:00:00 – 2022-03-02

Bédée Ille-et-Vilaine Bédée

Atelier Thaumatrope, dès 6 ans

Le thaumatrope est un jouet optique inventé au début du 19ème siècle. Le principe est simple : sur les 2 faces

d’un disque on dessine une image. En le tournant très vite, les images se mélangent et notre cerveau n’en voit plus qu’une.

Mercredi 2 mars à 11h

Gratuit sur inscription à la médiathèque de Bédée

culture@montfortcommunaute.bzh +33 2 99 07 03 04

Bédée

