Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu Atelier «Dans ma chambre» avec Camille Girard et Paul Brunet, de 8 à 11 ans Chaque participant apporte un objet qui lui tient à cœur et avec l’aide du duo d’artistes il le dessine. Samedi 19 mars de 14h à 16h

Gratuit sur inscription à la médiathèque de Montfort-sur-Meu
culture@montfortcommunaute.bzh
+33 2 99 07 94 92

