Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « Carte postale cachée/ détournée » Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « Carte postale cachée/ détournée » Iffendic, 16 février 2022, Iffendic. Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « Carte postale cachée/ détournée » Iffendic

2022-02-16 – 2022-02-16

Iffendic Ille-et-Vilaine Atelier « Carte postale cachée/ détournée » dès 7 ans. A partir d’une photo ou d’une carte postale, un format, un cadre, on laisse déborder l’imagination à l’instar des

œuvres exposées. Mercredi 16 février de 15h à 17h.

Gratuit sur inscription à la médiathèque d’Iffendic culture@montfortcommunaute.bzh +33 2 99 09 77 29 Atelier « Carte postale cachée/ détournée » dès 7 ans. A partir d’une photo ou d’une carte postale, un format, un cadre, on laisse déborder l’imagination à l’instar des

œuvres exposées. Mercredi 16 février de 15h à 17h.

Gratuit sur inscription à la médiathèque d’Iffendic Iffendic

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Iffendic Adresse Ville Iffendic lieuville Iffendic Departement Ille-et-Vilaine

Iffendic Iffendic Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/iffendic/

Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « Carte postale cachée/ détournée » Iffendic 2022-02-16 was last modified: by Pazap’art 2022 – Le pouvoir de l’image – Atelier « Carte postale cachée/ détournée » Iffendic Iffendic 16 février 2022 iffendic ille-et-vilaine

Iffendic Ille-et-Vilaine