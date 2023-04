Atelier Papetier artistique Papeteries de Vaux, 26 juillet 2023, Payzac.

Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de technique créative

A partir de 3 ans, réservation obligatoire. 6€50.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . .

Papeteries de Vaux

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Manufacture of handmade paper with different vegetable pulps and discovery of creative techniques

From 3 years old, reservation required. 6?50

Realización de papel artesanal con diferentes pastas vegetales y descubrimiento de técnicas creativas

A partir de 3 años, previa reserva. 6?50

Herstellung von handgemachtem Papier aus verschiedenen Pflanzenpasten und Entdeckung einer kreativen Technik

Ab 3 Jahren, Reservierung erforderlich. 6?50

Mise à jour le 2023-03-28 par Isle-Auvézère