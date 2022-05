Pays’en Scènes Le Buisson-de-Cadouin, 20 mai 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

Pays’en Scènes Le Buisson-de-Cadouin

2022-05-20 – 2022-05-20

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Pays’en Scènes, c’est un coup de projecteur sur le monde rural et paysan, sur les savoir-faire et les initiatives agricoles, à travers une programmation culturelle riche et variée : théâtre, écoutes sonores, conférences, documentaires, visites de fermes… Un week-end pour découvrir, comprendre, s’émouvoir, réfléchir échanger et

s’amuser ! Les 20, 21 et 22 mai, les associations culturelles du Comité des Fêtes de Molières, du Quai des Possibles (le Buisson-de-Cadouin) et de l’Oeil Lucide (Badefols-sur-Dordogne), proposeront un festival autour du monde paysan ! Visites de fermes au Buisson, vous avez rendez-vous avec Jérémy Corbeau, coeur de fruits à 9h30 au Christ de Cadouin. A 10h30 RDV a Paleyrac pour visiter les châtaignes et noix bio , poulet fermier… Et à 11h30 RDV au Breuil avec Mathieu Renvoie notre maraîcher bio.

A Urval le matin, de 10h30 à 12h30 RDV pour cuire votre pain.

+33 6 03 24 85 77

Pays de Bergerac

Le Buisson-de-Cadouin

dernière mise à jour : 2022-05-04 par