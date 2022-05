Pays’en Scènes, 20 mai 2022, .

Pays’en Scènes

2022-05-20 – 2022-05-20

Pays’en Scènes, c’est un coup de projecteur sur le monde rural et paysan, sur les savoir-faire et les initiatives agricoles, à travers une programmation culturelle riche et variée : théâtre, écoutes sonores, conférences, documentaires, visites de fermes… Un week-end pour découvrir, comprendre, s’émouvoir, réfléchir échanger et

s’amuser ! Les 20, 21 et 22 mai, les associations culturelles du Comité des Fêtes de Molières, du Quai des Possibles (le Buisson-de-Cadouin) et de l’Oeil Lucide (Badefols-sur-Dordogne), proposeront un festival autour du monde paysan ! VENDREDI 20 mai 2022 – 20h30 – Le BUISSON DE CADOUIN – THEATRE

Comité des fêtes de Molières.

Représentation de France Profonde par la Compagnie «la Grosse Situation» Buvette et restauration sur place dès 19h – Réservation conseillée

+33 6 03 24 85 77

