Paysans du monde Rouffach, 15 mai 2022, Rouffach.

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

0 EUR Programme de la journée 12 h – 16 h Restauration métissée et pâtisseries « maison » 10 h – 17 h Marché paysan Alsace / Mali / Cambodge / Congo Buvette Expositions Jeux et bricolages pour enfants Parcours animé : découvrez nos projets solidaires Départ à 10h30, 11h30, et toutes les demi-¬-heures de 13h30 à 16h30 Durée estimée : 45 minutes. 13h30 – 16 h Mini-¬-conférences sur l’agriculture des pays partenaires (30 min) Contes africains avec Innocent Yapi

Profitez d’une journée festive en famille ou entre amis, pour se désaltérer, déjeuner, goûter. Les animations spécifiques pour les enfants et l’espace extérieur sans véhicules, seront appréciés des parents.

+33 3 89 49 61 28

