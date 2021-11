Bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde « Paysans designers, une agriculture en mouvement » Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Musée des Arts décoratifs et du Design, le dimanche 5 décembre à 11:00

Visite commentée de l’exposition à 15h dans la limite des places disponibles. Entrée gratuite de 11h à 18h Dans le cadre de la semaine de [L’arbre en fête](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre), un événement Bordeaux Métropole.

Gratuit le 1er dim du mois

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 Rue Bouffard à Bordeaux Bordeaux Gironde

