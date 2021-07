Bordeaux Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde Paysans designers un art du vivant Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### L’exposition présente une nouvelle génération de « paysans-chercheurs » qui, des Pyrénées-Atlantiques au Brésil, cherchent à nous nourrir tout en régénérant les sols plutôt qu’en les exploitant. À la manière d’un designer, ces paysans, vignerons, éleveurs et maraîchers expérimentent de nouvelles pratiques pour produire en prenant en compte la particularité du contexte et des outils. Au fil de la visite commentée vous découvrirez des portraits d’agriculteurs, des outils d’hier et d’aujourd’hui et des nouvelles pratiques agricoles en connexion avec leur environnement. Dans le cadre de cette exposition, une visite commentée par une médiatrice est organisée le samedi 18 et dimanche 19 de 11h à 12h. Si vous visitez librement l’exposition, tout au long de votre parcours des médiatrices seront disponibles dans les salles pour répondre à vos questions et échanger. * Un atelier jeune public « dessine ton paysage sauvage ou cultivé » est organisé le samedi 18 et dimanche 19 septembre toute la journée. _Et aussi…_ Venez visiter librement les jardins dans la ville et des serres dans la cour d’honneur du madd-bordeaux ! Une partie importante de cette exposition a lieu hors les murs. Dans le cadre de la Saison Culturelle, une dizaine d’espaces plantés prennent place dans différents quartiers de la ville, ainsi que dans la cour d’honneur du musée. Parrainés par des paysans, des designers et des personnalités du monde de l’écologie, ces jardins prennent la forme de grandes jardinières réalisées spécialement par le designer François Bauchet et inspirées des techniques de fabrication et des matériaux du monde agricole. Ces plantations portent sur des thématiques en lien direct avec l’exposition comme les semences paysannes, la pollinisation ou encore les cultures associées. Visitez librement le Château Cheval Blanc, partenaire de l’exposition ! Le dimanche 19 septembre de 11h à 17h. L’entrée est gratuite, sur présentation du billet d’entrée à l’exposition _Paysans designers, un art du vivant._ L’exposition se déroule du 14 juillet 2021 au 17 janvier 2022. Plus de renseignement sur : [[https://madd-bordeaux.fr/agenda/dans-les-champs](https://madd-bordeaux.fr/agenda/dans-les-champs)](https://madd-bordeaux.fr/agenda/dans-les-champs)

