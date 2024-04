PAYS’AN Félines-Minervois, samedi 13 avril 2024.

PAYS’AN Félines-Minervois Hérault

Si vous êtes dans la région, ne manquez pas cette opportunité de découvrir les saveurs locales et de profiter des animations variées proposées lors de ce marché « Païs’An » à Félines-Minervois.

Le **marché « Païs’An » à Félines-Minervois est un événement qui célèbre les produits locaux et l’artisanat.

Il s’agit de la septième édition de ce marché traditionnel.

Programme:

Marché de producteurs locaux Vous pourrez découvrir et acheter des produits frais et authentiques directement auprès des producteurs.

-Démonstration de tonte de brebis et chiens de troupeaux Une occasion d’observer ces compétences traditionnelles.

Découverte des animaux autour d’une mini-ferme Parfait pour les petits et les grands curieux !

Apprentissage et/ou découverte de la pêche à la truite Une activité ludique pour les amateurs de nature.

Exposition d’engins agricoles d’autrefois à nos jours Pour les passionnés d’histoire rurale.

Démonstration du monde de l’abeille Explorez le fascinant univers des abeilles.

Balade à poney et nombreux jeux pour petits et grands De quoi divertir toute la famille.

Démonstration de chiens d’arrêt et de ferme sur sanglier: Pour les amateurs de chasse.

Restauration sur place

Sans réservation à midi, avec le champion de France de cuisson à la plancha.

Repas du soir sur réservation, animé par DJ GAUGUIZS, avec la traditionnelle Macaronade, suivi d’une soirée animée par le groupe ROCKBIÈRES.

L’association des Jeunes Félinois vous invite à participer dans une ambiance festive et conviviale, avec une buvette ouverte tout au long de la journée ¹.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Esplanade Louvière

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

L’événement PAYS’AN Félines-Minervois a été mis à jour le 2024-04-09 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC