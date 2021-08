Paris Lafayette Anticipations Paris Paysagiste en herbe Lafayette Anticipations Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paysagiste en herbe Lafayette Anticipations, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 15h à 17h

Le dimanche 29 août 2021

de 15h à 17h

payant

Durant tout l’été, l’équipe de médiation propose des ateliers aux enfants de 5 à 12 ans qui font écho à l’exposition en cours “Surface Horizon”. « Paysagiste en herbe » Toutes les fleurs ont un pouvoir, une symbolique. En imaginant son propre parcours végétal, chaque enfant pourra construire son jardin riche de sens. Un jardin pour faire naitre le sentiment amoureux ? Un jardin pour éloigner la méchanceté ? L’atelier est une invitation à repenser son monde à travers les plantes, comme les artistes Jean-Marie Appriou et Marguerite Humeau. En parallèle, la Fondation propose une visite de l’exposition pour les parents de 15h à 16h. Animations -> Atelier / Cours Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre Paris 75004 Contact :Lafayette Anticipations 0157406417 contact@lafayetteanticipations.com Animations -> Atelier / Cours Paris nature;Expos;Plein air;En famille;Enfants

2021-08-28T15:00:00+02:00_2021-08-28T17:00:00+02:00;2021-08-29T15:00:00+02:00_2021-08-29T17:00:00+02:00

