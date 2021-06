Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Paysages virtuels : l’appel de l’aventure en monde ouvert Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les jeux en monde ouvert repoussent toujours les limites des possibles vidéoludiques et offrent des possibilités quasi-illimitées aux joueurs. Notre besoin d’évasion et l’appel de l’aventure ont remis les mondes ouverts en lumière comme une échappatoire à nos vies confinées. Quelles sont les technologies misent en œuvre ? Quels sont les défis pour les créateurs de jeux vidéo ? **Batiment**: Les expositions-Niveau 3-Mezzanine M2 **Thèmes**: Jeu video **Activités**: Exposés, Animation [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/participer/) Les jeux en monde ouvert repoussent toujours les limites des possibles vidéoludiques et offrent des possibilités quasi-illimitées aux joueurs. Quelles sont les technologies misent en œuvre ? Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

