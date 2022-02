Paysages virtuels Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paysages virtuels Cité des sciences et de l’Industrie, 5 mars 2022, Paris. Paysages virtuels

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 5 mars à 15:00

Les jeux en monde ouvert repoussent toujours les limites des possibles vidéoludiques et offrent des possibilités quasi-illimitées aux joueurs. Notre besoin d’évasion et l’appel de l’aventure ont remis les mondes ouverts en lumière comme une échappatoire à nos vies confinées. Quelles sont les technologies misent en œuvre ? Quels sont les défis pour les créateurs de jeux vidéo ? Les mondes ouverts dans les jeux vidéo sont de plus en plus grands et riches ; quels sont leurs secrets ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Paysages virtuels Cité des sciences et de l’Industrie 2022-03-05 was last modified: by Paysages virtuels Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 5 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris