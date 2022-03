Paysages Urbains et Industriels Rousset Rousset Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rousset

Paysages Urbains et Industriels Rousset, 5 avril 2022, Rousset. Paysages Urbains et Industriels Médiathèque Rousset Médiathèque René Char – Place Pierre Long – 13790 Rousset Rousset

2022-04-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-29 18:00:00 18:00:00 Médiathèque Rousset Médiathèque René Char – Place Pierre Long – 13790 Rousset

Rousset Bouches-du-Rhône Rousset Le paysage passe du statut d’une partie de la nature, à une construction culturelle impliquant le lieu et les hommes.

Les peintres d’abord, puis les photographes ont trouvé dans ces nouveaux paysages un champ nouveau d’exploration.

Il suffit de regarder autour de nous pour voir l’inextricable mélange de campagnes, d’usines, d’immeubles, de voies ferrées, de pylônes et d’autres éléments bâtis.

C’est autour de cette recherche “nouveaux paysages” que cette exposition a été construite.



➜ Vernissage le 12 avril à partir de 17h30. Au cours du XX ème siècle, la notion de paysage a évolué du fait du développement de l’industrialisation des villes, des transports et des voies de communication. Exposition à découvrir à la médiathèque de Rousset. contact@arcimages.org +33 4 42 29 09 49 https://www.arcimages.org/ Le paysage passe du statut d’une partie de la nature, à une construction culturelle impliquant le lieu et les hommes.

Les peintres d’abord, puis les photographes ont trouvé dans ces nouveaux paysages un champ nouveau d’exploration.

Il suffit de regarder autour de nous pour voir l’inextricable mélange de campagnes, d’usines, d’immeubles, de voies ferrées, de pylônes et d’autres éléments bâtis.

C’est autour de cette recherche “nouveaux paysages” que cette exposition a été construite.



➜ Vernissage le 12 avril à partir de 17h30. Médiathèque Rousset Médiathèque René Char – Place Pierre Long – 13790 Rousset Rousset

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rousset Autres Lieu Rousset Adresse Médiathèque Rousset Médiathèque René Char - Place Pierre Long - 13790 Rousset Ville Rousset lieuville Médiathèque Rousset Médiathèque René Char - Place Pierre Long - 13790 Rousset Rousset Departement Bouches-du-Rhône

Rousset Rousset Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rousset/

Paysages Urbains et Industriels Rousset 2022-04-05 was last modified: by Paysages Urbains et Industriels Rousset Rousset 5 avril 2022 Bouches-du-Rhône Rousset

Rousset Bouches-du-Rhône