Cité des sciences et de l’Industrie, le mercredi 13 avril à 14:30

Peut-on pressentir ce hors champ sur une photographie ? Qu’en est-il de l’impression de sérénité et d’étrangeté que peut produire un paysage réel ? Nos yeux subliment-ils le réel et la photographie peut-elle en faire autant ? Si ces questions vous intriguent, retrouvez nous en famille pour discuter avec une photographe et une philosophe autour de cette notion de paysage. Par Ambre de l’Alpe, photographe et Justine Balibar, philosophe.

Entrée dans la limite des places disponibles. réservation conseillée.

Un paysage se regarde, s'admire parfois et peut être immortalisé par la photographie. Lorsque nous regardons un paysage, nous savons qu'il ne s'arrête pas là où nos yeux cessent de voir …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:30:00

