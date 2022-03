Paysages tactiles Médiathèque Marguerite Duras, 21 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 21 mai 2022 au mercredi 29 juin 2022 :

gratuit

Exposition tactile, présentant des œuvres de Delphine Gauly, Juliette Vivier, Marie-Claire Corbel, Laura MCCallum et Lamozé. En partenariat avec l’association Mémoire de l’Avenir, dans le cadre du Mois du Handicap

L’exposition Paysages Tactiles propose d’aborder de manière sensible le paysage dans ses dimensions physiques et mentales, en créant des espaces de partage plastiques et sonores communs aux non voyants et aux voyants.

Cette exposition, entièrement tactile, réunit cinq artistes qui nous invitent à toucher, à entendre, à voir différentes œuvres qui sont autant de propositions de paysages à expérimenter. Par l’estampe, la céramique, le textile, des installations interactives et des objets divers, les artistes cherchent à convoquer nos sens, notre imaginaire et nos émotions afin d’interroger ce qui fait un paysage, au-delà des limites traditionnelles de son appréhension.

L’exposition, en proposant une approche de l’œuvre par l’interaction et le toucher, souhaite offrir un espace d’expérimentation commun au delà des restrictions visuelles. Elle invite à décentrer l’imaginaire du paysage de sa dimension visible, pour l’envisager par la richesse de ses aspects matériels et immatériels sensibles, et par là-même propose de reconsidérer nos manières habituelles de percevoir le monde pour en expérimenter de nouvelles.

ARTISTES :

DELPHINE GAULY – Plasticienne, diplômée de l’ENSAD

JULIETTE VIVIER – Plasticienne, diplômée de l’ENSAD

MARIE-CLAIRE CORBEL – Plasticienne, diplômée de l’ENSAD

LAURA MCCALLUM – Plasticienne, diplomée du Scripps College et de l’Université

de Washington en Histoire de l’Art et Arts plastiques

LAMOZÉ – Compositeur, plasticien et photographe, diplômé du Conservatoire

National Supérieur de Musique de Paris et l’Ecole Nationale Supérieure Louis

Lumière

COMMISSARIAT :

MARIE-CÉCILE BERDAGUER

Responsable des expositions – Mémoire de l’Avenir

MARGALIT BERRIET

Présidente fondatrice de Mémoire de l’Avenir

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

Médiathèque Marguerite Duras

Mémoire de l’Avenir

Mairie du 20ème arrondissement de Paris

Fondation Laurène Pasquier – sous égide de la fondation Caritas

UNADEV

PARTENAIRES ASSOCIÉS

UNESCO-MOST

Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines

Humanities, Arts and Society

Vernissage vendredi 20 mai, à partir de 18h

Samedi 11 juin – 15h : Club Créa initiation au gaufrage sur papier (accessible aux personnes déficientes visuelles) – Sur inscription

Jeudi 16 juin – 14h30 : L’Oreille ne fait pas la sieste – visite tactile de l’exposition

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)



Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib

Art contemporain;Expo

Date complète :

