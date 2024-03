Paysages sensoriels (à partir du cycle 2) Musée de l’Échevinage Saintes, vendredi 31 mai 2024.

Paysages sensoriels (à partir du cycle 2) Et si vous pouviez sentir les fleurs et les fruits peints par Brueghel, plonger la main dans l’eau de la rivière, entendre les feuilles craquer sous les pas du peintre qui installe son chevalet ? Une… Vendredi 31 mai, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00 Musée de l’Échevinage Renseignements et inscriptions : 06 08 82 79 09 – l.pabeau@ville-saintes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T10:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T15:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine, 17100 Saintes, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 93 52 39 http://www.ville-saintes.fr/culture-patrimoine/musees/lesmusees/180-musee-de-l-echevinage.html Le musée de l’Échevinage occupe l’ancien Hôtel de Ville de Saintes avec son beffroi de 1587, son portail et sa façade du XVIIIe siècle.Il abrite une centaine d’œuvres datées du XVe au XXe siècle : des tableaux, quelques sculptures et céramiques, dont des porcelaines de Sèvres.

©Ville de Saintes