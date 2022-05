Paysages recomposés. L’art des jardins au Portugal et dans ses colonies Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

L’art des jardins ne fait pas exception aux domaines influencés par l’expansion de l’empire colonial portugais. Leur arrivée en Inde en 1498 inaugure par exemple une transmission de style qui innervera longtemps le jardin portugais. Grands lacs ornés d’azulejos, plantes exotiques multiples et vues lointaines font alors partie de son identité. Plus tard, au XXe siècle, Burle Marx importe lui au Brésil les azulejos comme reflets sur les miroirs d’eau, les pavés noir et blanc du Calçadão à Rio ou encore les pierres qui serviront d’éléments décoratifs à son exceptionnel jardin moderniste.

