Paysages percus Square Maurice Schwob, 1 avril 2022, Nantes.

2022-04-01

Horaire : 09:00 19:30

Gratuit : oui adulte

Les paysages de Loire-AtlantiqueAu sein de l’agence Loire-Atlantique développement, et dans le cadre de sa mission de sensibilisation à la qualité du cadre de vie, le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique, propose une exposition sur les paysages de Loire-Atlantique. Cette exposition pédagogique vise à éclairer le grand public et les scolaires à la connaissance et à la compréhension des paysages, et ainsi contribuer à faire de chacun un acteur conscient des enjeux de son évolution. À partir de témoignages photographiques issus du concours «?Paysages perçus?», cette approche révèle la grande richesse et la diversité des paysages du département.

Square Maurice Schwob adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr