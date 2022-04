Paysages perçus : l’expo photo Lion d’Or Expo (mur d’enceinte du poste électrique de RTE) Saint-Sébastien-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition de plein air en libre accès jusqu'à fin août 2022

La richesse des paysages de Loire-Atlantique présentée dans une exposition photo de plein air. En partenariat avec Réseau de Transport d'Electricité (RTE), le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de Loire-Atlantique invite le grand public à découvrir "Paysages perçus : l'expo photo", une exposition de plein air consacrée à la richesse et à la diversité des paysages du département jusqu'à fin août 2022. Le paysage est notre lieu de vie commun, il est l'affaire de tous et chacun à sa propre sensibilité dans la perception de "son paysage". Cette "expo photo", par les différents regards portés sur la grande diversité des paysages de Loire-Atlantique, permet de s'interroger sur ce qui fait notre cadre de vie et de prendre conscience de l'enjeu de préservation de son identité.

