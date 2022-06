PAYSAGES NOCTURNES ET MONDES IMPROBABLES – ADELINE M Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Dans le cadre du festival d'arts urbains Plein Champ. Les Paysages Nocturnes et Mondes Improbables ont vu le jour en 2008, depuis ils grandissent et évoluent. Tout en clair obscur, sombres et colorés, les tableaux d'Adeline M invitent le spectateur à la rêverie. Place du 117EME Regiment d'Infanterie Pavillon du parc Théodore Monod Le Mans

