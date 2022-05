Paysages géologiques et pétrole en Alsace du Nord Merkwiller-Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-06-19 14:30:00 – 2022-06-19 16:30:00

Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin Merkwiller-Pechelbronn EUR Grâce à la montée sur le terril de l’ancien carreau de mine d’exploitation de pétrole de Pechelbronn, divers points de vue géographiques permettront de distinguer les paysages environnants. François Pilgram, guide du musée spécialisé en géologie, identifiera avec vous les roches respectives du sous-sol et des analyses à l’aide d’une tarière complèteront le discours… Les paysages nord-alsacien n’auront plus de secret pour vous ! Découvertes géographiques qui permettent de distinguer les paysages environnants. Identification des roches du sous-sol et analyses d’une tarière. Sur inscription. Prévoir des vêtements adéquats à la météo. +33 3 88 80 91 08 Grâce à la montée sur le terril de l’ancien carreau de mine d’exploitation de pétrole de Pechelbronn, divers points de vue géographiques permettront de distinguer les paysages environnants. François Pilgram, guide du musée spécialisé en géologie, identifiera avec vous les roches respectives du sous-sol et des analyses à l’aide d’une tarière complèteront le discours… Les paysages nord-alsacien n’auront plus de secret pour vous ! Merkwiller-Pechelbronn

