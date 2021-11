Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Paysages d’hiver à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Découverte des représentations de l’hiver dans l’art. La neige est un élément représenté de manière indéniable par les artistes.

Session de réalité virtuelle : venez découvrir la portée d’un ballon stratosphérique qui s’envole jusqu’à la limite de l’Espace.

Animation guidée à partir de 9/10ans.

