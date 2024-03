« Paysages dessinés et recomposés» animé par l’artiste Guillaume Querré Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques Châtellerault, jeudi 25 avril 2024.

« Paysages dessinés et recomposés» animé par l’artiste Guillaume Querré Stage de dessin avec l’artiste Guillaume Querré en lien avec l’exposition de Florence Louise Petetin au Centre d’art Contemporain. 25 et 26 avril Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques 60€ les 2 jours ou 32 € pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T09:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

En lien avec l’exposition autour du paysage de Florence Louise Petetin, ce stage propose d’aborder le dessin d’observation de façon ludique et ouverte, de se saisir des éléments du paysage, détails ou vues d’ensemble, afin de parfaire sa technique et de recomposer de nouveaux paysages dessinés. Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans. Du 25 au 27 avril 2024 de 9h à 17h à l’École d’arts plastiques, 12 rue de la Taupanne. Renseignements et inscriptions :

Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 03 12 [{« type »: « email », « value »: « ecole.arts_plastiques@grand-chatellerault.fr »}]

