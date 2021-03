Paysages de Marignane : Randonnées commentées, 7 avril 2021-7 avril 2021, Marignane.

Paysages de Marignane : Randonnées commentées 2021-04-07 – 2021-06-02

Marignane 13700 Marignane

A chaque premier mercredi du mois, sa sortie !

Par rotation, un lieu différent à découvrir : Le Jaï, la colline, la zone humide des Paluns, la pointe de l’Esteou…



– Mercredi 7 avril à 13h45 : « Fossiles, plantes de Provence et Oppidum ! A la découverte de la colline ! »



– Mercredi 5 mai à 13h45 : « Lido du Jaï, nature sauvage entre deux étangs »



– Mercredi 2 juin à 13h45 : « la petite Camargue Marignanaise »



Durée moyenne : 2h30/3h – Entre 5 et 7 km – le Bolmon, la Palun, le Jaï : pas de dénivelé. La colline : 50 Mètres de dénivelé – Marche aisée.

Si vous avez des jumelles, munissez-vous en !



Le règlement est à effectuer à l’Office de Tourisme (Esplanade Laurens Deleuil). Ou en ligne, par paiement sécurisé, sur le lien https://www.weezevent.com/escales-patrimoine-marignane-2021

Tarifs :

– Individuel = 7 euros

– Enfant moins de 12 ans = 3,50 euros

– Des tarifs « privilège » existent pour les groupes (minimum : 10 participants et maximum : 25 participants), nos associations partenaires et nos ambassadeurs = 5 euros.



Jauge limitée pour raisons sanitaires;

L’Office de Tourisme organise des sorties nature, tous les premiers mercredis du mois. Elles sont animées par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

officedetourisme@ville-marignane.fr +33 4 42 31 12 97 http://www.tourisme-marignane.com/

L’Office de Tourisme organise des sorties nature, tous les premiers mercredis du mois. Elles sont animées par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

A chaque premier mercredi du mois, sa sortie !

Par rotation, un lieu différent à découvrir : Le Jaï, la colline, la zone humide des Paluns, la pointe de l’Esteou…



– Mercredi 7 avril à 13h45 : « Fossiles, plantes de Provence et Oppidum ! A la découverte de la colline ! »



– Mercredi 5 mai à 13h45 : « Lido du Jaï, nature sauvage entre deux étangs »



– Mercredi 2 juin à 13h45 : « la petite Camargue Marignanaise »



Durée moyenne : 2h30/3h – Entre 5 et 7 km – le Bolmon, la Palun, le Jaï : pas de dénivelé. La colline : 50 Mètres de dénivelé – Marche aisée.

Si vous avez des jumelles, munissez-vous en !



Le règlement est à effectuer à l’Office de Tourisme (Esplanade Laurens Deleuil). Ou en ligne, par paiement sécurisé, sur le lien https://www.weezevent.com/escales-patrimoine-marignane-2021

Tarifs :

– Individuel = 7 euros

– Enfant moins de 12 ans = 3,50 euros

– Des tarifs « privilège » existent pour les groupes (minimum : 10 participants et maximum : 25 participants), nos associations partenaires et nos ambassadeurs = 5 euros.



Jauge limitée pour raisons sanitaires;