A travers une balade pédestre, on découvre le riche passé de Marcheprime : du néolithique à nos jours, en passant par l'antiquité romaine, entre trouvailles de pointes de flèches, de restes de statuettes jusqu'à l'histoire contemporaine avec l'histoire de la TSF et le Marcheprime actuel – Réservation auprès de l'office de tourisme Coeur du Bassin

