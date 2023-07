Paysage sonore de la Sainte Chapelle à Paris Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Paysage sonore de la Sainte Chapelle à Paris Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 21 octobre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit Sur inscription sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Le Centre des Monuments Nationaux vous invite à un parcours sonore, immersif et inclusif de la Sainte Chapelle dans l’auditorium de la médiathèque. A travers une reconstitution sonore, nous vous invitons à découvrir l’histoire de cette institution royale et religieuse. Après une présentation de la Sainte Chapelle, vous serez immergé dans l’ambiance sonore des chanoines grâce à un enregistrement acoustique in situ. Cet évènement est accessible à tous, des planches en relief sont proposées aux personne déficientes visuelles pour la présentation du monument. Samedi 21 octobre à 15h Auditorium (niveau -1) Public ado-adulte, déficient visuel ou non Sur

inscription à partir du jeudi 21 septembre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès

des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

image google Sainte chapelle Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/