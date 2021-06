Carla-Bayle Galerie du Philosophe Ariège, Carla-Bayle Paysage scénique #3 – Hugo Bel Galerie du Philosophe Carla-Bayle Catégories d’évènement: Ariège

Carla-Bayle

Paysage scénique #3 – Hugo Bel Galerie du Philosophe, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Carla-Bayle. Paysage scénique #3 – Hugo Bel

du samedi 10 juillet au dimanche 5 septembre

Paysage scénique #3 est une proposition artistique entre installation in situ et espace scénographique. Elle tente de questionner l’espace du lieu et le corps du visiteur. L’histoire a déjà commencé et se poursuit devant nos yeux, nous sommes conviés malgré nous à cette scène haptique, à cette danse imperméable. Les différents corps en sucre semblent avoir pris possession du lieu, et commencent à éprouver l’espace de la galerie, comme des larves translucides cherchant les limites de leur nouvel environnement. Ces corps dérangent, interpellent le visiteur. Il y a de la terre au sol, des fragments d’argile, des corps viennent d’éclore. … ou ne sont-ils pas déjà en train de disparaître ? **EXPOSITION DU 10 JUILLET AU 05 SEPTEMBRE 2021 OUVERTURE DU MARDI AU DIMANCHE DE 15H. À 19H. VERNISSAGE LE SAMEDI 10 JUILLET 18H. PLACE DE L’EUROPE, 09130 CARLA-BAYLE**

Gratuit

Dans le cadre du cycle d’exposition « Matière(s) à l’épreuve » – Inauguration en présence de l’artiste le samedi 10 juillet à 18h. Galerie du Philosophe Place de l’Europe, 09130 Le Carla Bayle Carla-Bayle La Gleizette Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

