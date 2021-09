Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Paysage prolongé Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

Paysage prolongé Écomusée de Saint-Nazaire, 18 septembre 2021, Saint-Nazaire. Paysage prolongé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée de Saint-Nazaire

Après vous avoir mis en condition, le collecteur de paroles vous met au défi dans sa boite à images. Laissez alors libre-cours à votre imagination pour (ré)inventer la ville, ses paysages, ses architectures, ses habitants…

Gratuit. Réservation d’un créneau conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). En continu

Un collecteur de paroles et son vidéomaton s’installent à l’Écomusée le temps des Journées du Patrimoine, accompagné par Mathilde, célèbre médiatrice. Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Écomusée de Saint-Nazaire Adresse Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire