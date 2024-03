PAYSAGE PITTORESQUE DES HAUTS DE MEUSE Vaux-lès-Palameix, samedi 6 juillet 2024.

Samedi

Rendez-vous pour une balade dans les Hauts de Meuse

Prévoir chaussures de marche ou bottes. Réservation au 03.87.03.00.97. Lieu/site internet pour la réservation/l'inscription animation@cen-lorraine.fr.

Point de départ de la balade à l’église de Vaux-lès-Palameix.

Paysage pittoresque des Hauts de Meuse entre marais, pelouse sèche et forêt. Nous vous proposons une découverte paysagère et naturaliste de ce fond de vallée protégé par le biais d’une convention d’engagement avec Christine et Benoît POLMARD de Lacroix-sur-Meuse.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:30:00

fin : 2024-07-06

Vaux-lès-Palameix 55300 Meuse Grand Est animation@cen-lorraine.fr

