Paysage karstique et pastoralisme

2022-07-14 14:30:00 – 2022-07-14 18:30:00 EUR 12 A deux pas du célèbre, et très fréquenté, chemin de St Jacques de Compostelle, nous partirons à la découverte de deux ravins aux pentes douces où les troupeaux en estive pâturent. Hors sentier au début, vous cheminerez dans une zone rocailleuse où gouffres et grottes s’entremêlent avec des roches aux couleurs surprenantes. Vous découvrirez de belles zones de pâturage en vous dirigeant vers le sommet d’Urdanazburu, dominant les ravins et offrant aussi un panorama exceptionnel vers l’Ouest.

Rendez-vous à 14h30 au marché couvert de St-Jean-Pied-de-Port (côté collège Mayorga). Les lieux de rdv sont différents du départ de la randonnée. Un co-voiturage pourra être organisé. Environ 15 min de voiture pour se rendre sur le site. Petite route de montagne (l’amplitude horaire du lieu de rdv jusqu’au retour au même endroit : environ 4 h). A deux pas du célèbre, et très fréquenté, chemin de St Jacques de Compostelle, nous partirons à la découverte de deux ravins aux pentes douces où les troupeaux en estive pâturent. Hors sentier au début, vous cheminerez dans une zone rocailleuse où gouffres et grottes s’entremêlent avec des roches aux couleurs surprenantes. Vous découvrirez de belles zones de pâturage en vous dirigeant vers le sommet d’Urdanazburu, dominant les ravins et offrant aussi un panorama exceptionnel vers l’Ouest.

