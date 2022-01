Paysage intime Médiathèque Saint-Cyprien, 27 janvier 2022, Toulouse.

Paysage intime

du jeudi 27 janvier au mercredi 23 mars à Médiathèque Saint-Cyprien

Encres, lignes sinueuses et motifs organiques se déploient sur le papier et cartographient l’ailleurs de nos âmes. En écho du Paysage Intime dévoilé par l’artiste Sandrine Ginisty dans l’exposition du Centre Culturel, la Médiathèque Saint-Cyprien vous fait découvrir ses carnets tout en mettant à l’honneur les illustrateurs jeunesse proches de son univers poétique. Dans ce face-à-face plastique, l’œil et le cœur seront à la fête pour célébrer la délicatesse des tracés et l’émotion qui court derrière les couleurs. Parce que l’art des uns ouvre des chemins joyeux vers celui des autres et que les nuits d’encre se diluent dans l’eau des aubes claires, enfants et adultes pourront se retrouver autour de ces imaginaires et rencontrer de nouveaux territoires graphiques à explorer.

Encres, lignes sinueuses et motifs organiques se déploient sur le papier et cartographient l’ailleurs de nos âmes. En écho du Paysage Intime dévoilé par l’artiste Sandrine Ginisty dans l’exposition du

Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T06:00:00 2022-01-27T08:00:00;2022-01-28T06:00:00 2022-01-28T08:00:00;2022-01-29T06:00:00 2022-01-29T08:00:00;2022-01-30T06:00:00 2022-01-30T08:00:00;2022-01-31T06:00:00 2022-01-31T08:00:00;2022-02-01T06:00:00 2022-02-01T08:00:00;2022-02-02T06:00:00 2022-02-02T08:00:00;2022-02-03T06:00:00 2022-02-03T08:00:00;2022-02-04T06:00:00 2022-02-04T08:00:00;2022-02-05T06:00:00 2022-02-05T08:00:00;2022-02-06T06:00:00 2022-02-06T08:00:00;2022-02-07T06:00:00 2022-02-07T08:00:00;2022-02-08T06:00:00 2022-02-08T08:00:00;2022-02-09T06:00:00 2022-02-09T08:00:00;2022-02-10T06:00:00 2022-02-10T08:00:00;2022-02-11T06:00:00 2022-02-11T08:00:00;2022-02-12T06:00:00 2022-02-12T08:00:00;2022-02-13T06:00:00 2022-02-13T08:00:00;2022-02-14T06:00:00 2022-02-14T08:00:00;2022-02-15T06:00:00 2022-02-15T08:00:00;2022-02-16T06:00:00 2022-02-16T08:00:00;2022-02-17T06:00:00 2022-02-17T08:00:00;2022-02-18T06:00:00 2022-02-18T08:00:00;2022-02-19T06:00:00 2022-02-19T08:00:00;2022-02-20T06:00:00 2022-02-20T08:00:00;2022-02-21T06:00:00 2022-02-21T08:00:00;2022-02-22T06:00:00 2022-02-22T08:00:00;2022-02-23T06:00:00 2022-02-23T08:00:00;2022-02-24T06:00:00 2022-02-24T08:00:00;2022-02-25T06:00:00 2022-02-25T08:00:00;2022-02-26T06:00:00 2022-02-26T08:00:00;2022-02-27T06:00:00 2022-02-27T08:00:00;2022-02-28T06:00:00 2022-02-28T08:00:00;2022-03-01T06:00:00 2022-03-01T08:00:00;2022-03-02T06:00:00 2022-03-02T08:00:00;2022-03-03T06:00:00 2022-03-03T08:00:00;2022-03-04T06:00:00 2022-03-04T08:00:00;2022-03-05T06:00:00 2022-03-05T08:00:00;2022-03-06T06:00:00 2022-03-06T08:00:00;2022-03-07T06:00:00 2022-03-07T08:00:00;2022-03-08T06:00:00 2022-03-08T08:00:00;2022-03-09T06:00:00 2022-03-09T08:00:00;2022-03-10T06:00:00 2022-03-10T08:00:00;2022-03-11T06:00:00 2022-03-11T08:00:00;2022-03-12T06:00:00 2022-03-12T08:00:00;2022-03-13T06:00:00 2022-03-13T08:00:00;2022-03-14T06:00:00 2022-03-14T08:00:00;2022-03-15T06:00:00 2022-03-15T08:00:00;2022-03-16T06:00:00 2022-03-16T08:00:00;2022-03-17T06:00:00 2022-03-17T08:00:00;2022-03-18T06:00:00 2022-03-18T08:00:00;2022-03-19T06:00:00 2022-03-19T08:00:00;2022-03-20T06:00:00 2022-03-20T08:00:00;2022-03-21T06:00:00 2022-03-21T08:00:00;2022-03-22T06:00:00 2022-03-22T08:00:00;2022-03-23T06:00:00 2022-03-23T08:00:00