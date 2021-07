Metz Basilique Saint-Vincent Metz, Moselle « Paysage immatériel » de Valentina Canseco Basilique Saint-Vincent Metz Catégories d’évènement: Metz

### L’œuvre de Valentina Canseco se compose de 40 plaques de PMMA noir, jaune et vert, découpées en de curieuses formes organiques. Cette installation monumentale est suspendue au cœur de la nef de la basilique Saint-Vincent de Metz. L’artiste nous livre ici sa propre interprétation de la lumière divine qui frappe la terre, en un clair-obscur à l’apparence finement ciselée, dont le cœur, d’un jaune-vert fluorescent et incandescent, s’assombrit à mesure qu’il se rapproche des Hommes. Les coulures, ainsi formées, semblent flotter dans l’espace pour mieux refléter et magnifier l’architecture de la Basilique. Une production de l’agence artistique stArter.

Gratuit. Entrée libre.

