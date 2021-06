Paysage Glissé au Château des ducs de Bretagne Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Nantes.

2021-09-11 dans les douves du châteaudu 3 juillet au 12 septembre 2021 : de 10h à 19h tous les jours

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : oui dans les douves du châteaudu 3 juillet au 12 septembre 2021 : de 10h à 19h tous les jours

Paysage glissé – Tact architectes & Tanguy Robert. Comme suspendu au-dessus des douves et sans jamais toucher l’édifice, ce ruban d’acier qui épouse les perspectives du mur d’enceinte nous invite à regarder autrement les volumes du bastion Saint-Pierre, de la tour des Espagnols ou l’escalier au pied du pont-levis. C’est également une invitation à vivre les sensations de la glisse. Le public s’engage dans le vide, découvre un point de vue unique à 12 mètres du sol, il embrasse dans son champ de vision la cour publique du château, les jardins des douves et la ville historique. Une glisse vers l’inconnu, 50 mètres plus loin…Il faut en profiter : c’est la dernière année. Consignes de sécurité :- Paysage Glissé est accessible aux personnes de plus de 1,30 m.- Utilisation du toboggan par une personne à la fois.- Pieds nus, sandales, chaussures ouvertes ou à talon interdits.- Au-delà de 42°C de température de la cuve, le port du pantalon est obligatoire.Fermeture possible pour des raisons météorologiques.Temps d’attente possible. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes