Paysage de la Réserve naturelle de Plounérin – Expostion extérieure – Léguer en fête Tonquédec, 1 juillet 2022, Tonquédec.

Paysage de la Réserve naturelle de Plounérin – Expostion extérieure – Léguer en fête

2022-07-01 – 2022-09-30

Retrouvez à travers une sélection de photographies grands-formats, la beauté et la diversité des paysages de la Réserve Naturelle Régionale des Landes prairies et étangs de Plounérin. Ces clichés ont été pris par les photographes du club Déclic Armor : tourbières boisées, landes aux 4 bruyères, prairies fleuries et bocage trégorois se sont dévoilés à eux au fil des années…

