PAYSAGE DE CORPS OLYMPIQUES/BODIES LANDSCAPES – Spectacle sportif Espace Création Production Osmosis Cie Forbach, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:30:00+02:00

Revisiter le geste « Sportif », le geste « Olympique » au cœur de la ville sur cet espace offert par le « Passage Piéton » au coeur du flux de la ville à travers des ballets de Corps dansant… Un spectacle qui débute dans une normalité, un rituel quotidien. Un public posé dans le décor propre à la ville, vie qui s’anime dehors et qui va ouvrir leur imaginaire. Un public en immersion à 360° entre ballet de corps, de ville, de véhicules… Un public entre « Immobilité & Mobilité par le fait d’être Emporté par le Mouvement au coeur de ces passages piétons ». Une chorégraphie cinématographique du geste, mouvement offert par les différentes disciplines olympiques, portée par 5 danseurs de la Cie OSMOSIS, accompagnés d’une vingtaine d’invités jeunes ou moins jeunes – collégiens, lycéens, apprentis, adhérents, sportifs ou non. Un ballet de corps à l’échelle de la ville : aussi bien au sol, porté, emporté, déposé sous les balcons, luminaires de la rue avec les effets spectaculaire du spectacle – machine à vent, ballon lumière, spatialisation sonore. Un spectacle chorégraphique d’une heure, au sein d’un carrefour et de ses passages piétons.

1 date de Représentations en fin de journée : Le samedi 01 juin 2024 fin de journée/soirée Rdv 20h sur le quartier Belle Vue / Carrefour rue Bataille-rue des Gardes ( en collaboration avec Emmaûs Forbach, l’ASBH Bellevue, les Affaires Culturelles Ville Forbach…

Les Représentations/La tournée de ce spectacle se pose à Forbach ( Ville du Grand Est accueillant la Flamme Olympique ) après le Val de Briey 24/25 mai 2024 et se poursuivront à Sarrbrucken-Sarre le 07/08 juin 2024 en collaboration avec Ministerium für Bildung und Kultur…

https://olympiade-culturelle.paris2024.org/evenement/bodies-landscapes-paysages-de-corps-olympiques-a7f2o000000LiDcAAK

Espace Création Production Osmosis Cie 10c rue Bataille 57600 FORBACH Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est +33672286836 https://www.osmosiscie.com https://www.facebook.com/Cie.Osmosis;https://www.instagram.com/osmosiscie/;https://vimeo.com/user125322040 [{« link »: « https://olympiade-culturelle.paris2024.org/evenement/bodies-landscapes-paysages-de-corps-olympiques-a7f2o000000LiDcAAK »}] OSMOSIS est une compagnie chorégraphique professionnelle en espaces publics / arts de la rue. Basée dans le Grand Est trans-frontalier, en Moselle Est (Forbach) et en Meurthe & Moselle (Briey), elle a un rayonnement national et international : Europe, Maghreb, Moyen-Orient, Asie (Inde, Corée du Sud), Amérique latine (Brésil). Sous la direction artistique du danseur-chorégraphe Ali Salmi, la cie OSMOSIS redéfinit le territoire de la danse pour témoigner de l’Humanité en mouvement face aux bouleversements du Monde. Son travail artistique porte une réelle dynamique de créations monumentales & intimes, sensibles & spectaculaires, de rencontres avec les publics et d’un engagement au cœur de l’espace public invitant la danse et ses images (installations vidéo-graphiques, photographiques) dans des endroits où elle n’avait pas sa place auparavant. Sur cette scène, des témoins du réel trouvent un écrin d’expression. Accès : Arrêt Transports public à proximité – Bus / Gare Sncf -, présence de parkings,

©TOM RIEDEL Studio – OSMOSIS Cie