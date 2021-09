Paysage carte postale Écomusée de Saint-Nazaire, 18 septembre 2021, Saint-Nazaire.

Paysage carte postale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée de Saint-Nazaire

Observer une carte postale, c’est visiter une ville, saisir des instants de vie à travers un regard subjectif. Grâce à ce simple rectangle cartonné, voyagez dans un Saint-Nazaire où le temps et l’histoire ont parfois bouleversé le paysage. Gratuit le week end du 18-19 septembre, découvrez la collection de cartes postales de l’Ecomusée à travers une exposition temporaire le samedi et dimanche et des médiations flashs et des ateliers famille ludiques et créatifs le dimanche !

Gratuit. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Réservation d’un créneau conseillée.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Écomusée met à l’honneur son fonds de cartes postales

Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00