Pays sans sommeil Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, mardi 12 mars 2024.

Du mardi 12 mars 2024 au samedi 20 avril 2024 :

.Public adolescents adultes. gratuit

horaires d’ouvertures et fermetures de l’exposition disponibles ici : https://www.crl10.net/blog/pays-sans-sommeil

« Images du réel – Escale à le Grange aux Belles » est une série d’expositions photographique de journalistes photoreporters, de photographes aventuriers,… qui nous ouvre leur regard sur le monde et sa situation géopolitique et climatique. Une magnifique série photographique qui nous pousse à la réflexion et à la prise de conscience.

Pays sans sommeil

Depuis que la coalition rebelle séléka a chassé François Bozizé du pouvoir en 2013, la République centrafricaine (RCA) est déchirée par un conflit aux racines économiques, politiques et sociales, qui a provoqué des violences ethniques et religieuses. De 2017 à 2021, la photographe Adrienne Surprenant a rencontré et photographié des centrafricains pour raconter le stress post traumatique. À l’instar du seul psychiatre du pays, elle demandait «comment dormez-vous la nuit?» afin que soient racontées les blessures psychologiques sans risquer de provoquer un second traumatisme chez la personne interviewée, lui laissant le choix d’exprimer la réalité par les métaphores de ses rêves.

Exposition dans le cadre de la journée mondiale de la santé.

Ce projet a reçu une bourse “Brouillon d’un rêve” de la Scam.

Photographies: Adrienne Surprenant / MYOP

www.adriennesurprenant.com / www.myop.fr

Vernissage jeudi 14 mars / 19h-21h

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

Adrienne Surprenant Pays sans sommeil photographie d’Adrienne Surprenant