Semaine de la Petite Enfance en Pays Morcenais Pays Morcenais, 18 mars 2023, Morcenx. Semaine de la Petite Enfance en Pays Morcenais 18 – 25 mars Pays Morcenais Cette semaine est l’occasion de réunir enfants, parents et professionnels de la Petite Enfance autour d’animations et d’ateliers destinés aux enfants de 3 mois à 4 ans.

Toutes les communes du Pays Morcenais accueilleront une proposition.

Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer!

https://mediatheque.paysmorcenais.fr/Mediatheque/Agenda-et-actualites/L-actu/Semaine-de-la-Petite-Enfance-en-Pays-Morcenais

2023-03-18T10:45:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00

2023-03-25T10:45:00+01:00 – 2023-03-25T11:30:00+01:00

