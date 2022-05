Pays’ en Scène, conférences et ateliers Urval Urval Catégories d’évènement: Dordogne

Urval Dordogne Urval De 14h00 à 14h30 : Projets de ferme pédagogique et le potager participatif aux jardins du Presbytère. nDe 14h30 à 16h00 : conférence et initiation à la permaculture. nDe 14h30 à 16h00 ateliers découverte potager parents/enfants . De 14h00 à 14h30 : Projets de ferme pédagogique et le potager participatif aux jardins du Presbytère. nDe 14h30 à 16h00 : conférence et initiation à la permaculture. nDe 14h30 à 16h00 ateliers découverte potager parents/enfants . +33 6 03 24 85 27 De 14h00 à 14h30 : Projets de ferme pédagogique et le potager participatif aux jardins du Presbytère. nDe 14h30 à 16h00 : conférence et initiation à la permaculture. nDe 14h30 à 16h00 ateliers découverte potager parents/enfants . Mairie Le bourg Urval

