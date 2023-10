Rendez-vous avec l’Histoire mondiale Pays du Coqueiicot Thiepval, 11 novembre 2023, Thiepval.

A l’occasion du 11 novembre, découvrez comment la Somme est devenue une terre internationale pendant la Première Guerre Mondiale avec les visites du réseau Somme Battlefields’ Partner.

Somme Tourisme et les guides du réseau Somme Battlefields’ Partener organisent un week-end de visites guidées sur le territoire samarien pour vous faire (re)découvrir l’histoire des lieux. Venez rencontrer nos guides, visiter les sites internationaux et marcher dans les pas centenaires de millions de soldats.

A l’occasion du 105ème anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre, le 11 et 12 novembre prochains, découvrez votre territoire sous un nouveau jour. En compagnie d’un de nos 6 guides, foulez les sols qui ont vus plus de 3 millions de soldats de 25 nationalités passer il y a un peu plus de 100 ans. A travers nos 13 sites, laissez-vous conter les événements samariens qui ont forgé l’Histoire mondiale. 13 visites sont proposées aux petits et grands pour découvrir la Première Guerre Mondiale autrement autour de chez vous.

Cette année encore, la participation aux visites est fixée à 2€ par participant. Les recettes seront reversées au fonds de dotation Somme Battlefields for Peace (les champs de bataille pour la paix). C’est le mouvement solidaire initié par Somme Tourisme au bénéfice des pays touchés par les combats actuels. Se souvenir pour agir !

Pays du Coqueiicot Thiepval Thiepval 80300 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:00:00+01:00

Somme Tourisme