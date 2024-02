PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL rue des Praillons Bagneaux-sur-Loing, dimanche 3 mars 2024.

2 trails 21 km trail des verriers, inscrit au challenge de Seine et Marne et 11 km trail des coquelicots. Le parcours se situe sur les communes de Bagneaux sur Loing, Faÿ lès Nemours et Bougligny.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 14:00:00

rue des Praillons Salle des verriers

Bagneaux-sur-Loing 77167 Seine-et-Marne Île-de-France emmanuel.postigo@free.fr

