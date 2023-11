Embouteillage de Lapalisse : Reconstitution Historique PAYS DE LAPALISSE Lapalisse, 11 octobre 2023, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Une ambiance populaire incontournable sur la mythique N7 !

Tous les 2 ans depuis 2006, cette reconstitution complète des départs en vacances est un concentré de bonne humeur : 900 véhicules 50′-65′, tenues, scènes, animations rétro..

2023-10-11 fin : 2023-10-13 . .

PAYS DE LAPALISSE

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An essential popular atmosphere on the legendary N7 ! Every 2 years since 2006, this complete reconstruction of departures on holidays is a concentrate of good humor: 900 vehicles 50′-65 ‘, retro animations.

¡Un ambiente popular imperdible en la mítica N7!

Cada 2 años desde 2006, esta reconstrucción completa de las salidas de vacaciones es un concentrado de buen humor: 900 vehículos 50′-65′, trajes, escenarios, animaciones retro.

Eine unumgängliche Volksfeststimmung auf der legendären N7!

Alle zwei Jahre seit 2006 ist diese komplette Nachstellung der Abreise in den Urlaub ein Konzentrat an guter Laune: 900 Fahrzeuge 50′-65’, Outfits, Bühnen, Retro-Animationen.

