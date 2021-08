Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu PAYS DE LA LOIRE ÉNERGIE TOUR 2021 – OBWSTREETSTYLE Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

PAYS DE LA LOIRE ÉNERGIE TOUR 2021 – OBWSTREETSTYLE Segré-en-Anjou Bleu, 13 septembre 2021, Segré-en-Anjou Bleu. PAYS DE LA LOIRE ÉNERGIE TOUR 2021 – OBWSTREETSTYLE 2021-09-13 10:00:00 – 2021-09-15 17:00:00 Segré Rue de l’échelette

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu Une animation grand public pour faire des essais d’engins de mobilité douce électrique pour sensibiliser les participants à ces types de transports : vélos électriques, trottinettes, gyropodes… Les animations intiatiques aux mobilités douces auront lieu du 13 au 15 septembre à Segré. obwstreetstyle@gmail.com +33 6 29 46 44 97 http://www.obwstreetstyle.com/ Une animation grand public pour faire des essais d’engins de mobilité douce électrique pour sensibiliser les participants à ces types de transports : vélos électriques, trottinettes, gyropodes… dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Segré Rue de l'échelette Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville 47.68727#-0.89555